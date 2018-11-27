Öğretmen, emniyetten e-posta ile öğrencilerine kışlık kıyafet istedi

Mahir ALAN/GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'nın Gerger ilçesinde, ilkokul öğretmeni Figen Şeyma Öztoprak, öğrencilerinin kışlık kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı için polislerden yardım istedi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü\'ne resmi internet sitesi aracılığıyla, e-posta gönderen öğretmenin talebi üzerine alınan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri okulda öğrencilere dağıtıldı.

Gerger\'in kırsalındaki Pamuluk köyünün ismini taşıyan ilkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Figen Şeyma Öztoprak, sınıfındaki çoğu ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerinin kış mevsiminde üşümemesi için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü internet sayfasındaki \'Müdüre Mesaj\' sayfasına geçen hafta e-posta gönderdi. Öğrencilerin ihtiyaçlarını anlatan öğretmenin yolladığı e-postayı okuyan Emniyet Müdürü Metin Alper, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü\'ne talimat vererek öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. Alper\'in talimatının ardından polisler iletişim kurdukları öğretmenin sınıfında 23 öğrenci olduğunu öğrendi ve kışlık mont, bot, çorap, çanta, kırtasiye malzemeleri ile futbol ve basketbol topları alarak okulun yolunu tuttu.

POLİSLER SIRALARA OTURUP ÖĞRENCİLERLE DE İLGİLENDİ

Polisler daha sonra gittikleri Pamuluk İlkokulunda Figen Şeyma Öztürk\'ün öğretmenliğini yaptığı sınıftaki 23 öğrenciye önce birer Türk bayrağı, ardından ihtiyaç duydukları malzemeleri hediye etti. Mailinin karşılık bulmasıyla büyük sevinç yaşayan öğretmen Öztoprak, \"Bugün hem benim hem de öğrencilerim için çok güzel bir gündü. İhtiyacımızı ilettiğim mailin karşılık bulması beni çok mutlu etti\" dedi.

Böyle örneklerin devam etmesini isteyen Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, polislere duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, \"Türkiye\'de bu örneklerin çoğalmasını istiyoruz. Polisler çocuklarımızın yüzlerini güldürdüler, bundan dolayı mutluyuz\" diye konuştu.



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