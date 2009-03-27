Öğretmen doğurdu, kovuldu!

Kayseri’de doğum için izne ayrıldıktan sonra sözleşmesi feshedilen sınıf öğretmeni Derya Samur, yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtı.



Doğum için izne ayrıldıktan sonra sözleşmesi feshedilen sınıf öğretmeni Derya Samur, yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtı.



Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, öğretmen Derya Samur’un doğum nedeniyle 15 Ağustos 2008 ile 31 Mayıs 2009 arasında ücretsiz izne ayrıldığını, doğum yaptıktan sonra ise sözleşmesinin fesh edildiğini söyledi.



Öztürk, yasaya göre doğumdan önce 8, sonra 8 hafta ücretsiz izin hakkı olan öğretmenin hakkını arayacaklarını söyledi.

