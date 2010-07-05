Öğretmen cinnet geçirdi: 10 yaralı var

T24- Adana'da, 2 çocuk babası sınıf öğretmeni 44 yaşındaki Zafer E., kendisini terk edip, boşanma davası açan meslektaşı olan eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evini ateşe verdi. İtfaiye ve polisin müdahalesini üzerlerine eşya atarak engelleyen vatandaş, üst dairelerde oturanların da binada bir süre mahsur kalmalarına neden oldu.



Kapıyı kırarak içeri giren polisler ve itfaiye erleri, kendilerine baltayla saldıran Zafer E. biber gazı ve tazyikli su sıkarak etkisiz hale getirdi. Dumandan etkilenen bazıları çocuk 10 kişi hastaneye götürüldü, baltalı saldırıda elinden yaralanan itfaiye eri de ayakta tedavi edildi.



Olay, saat 14.00 sıralarında Belediyeevleri Mahallesi 84233 Sokak’taki 15 katlı Karanfil Apartmanı'nda meydana geldi. Büyük Selçuklu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Zafer E.'nin eşi Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni 44 yaşındaki Fadime E., yaklaşık 2 ay önce, 2 çocuğunu alıp, evi terk etti, ardından da boşanma davası açtı.



2 aylık süreçte sık sık eve geldiği, çeşitli isteklerde bulunarak eşini taciz ettiği öne sürülen Fadime E. bugün öğle saatlerinde yine eve geldi. Boşanma sürecindeki çiftin arasında geçen konuşma sırasında yine sert tartışma çıktı. Bu sırada öfkelenip, kendini kaybeden Zafer E., evdeki bir baltayı alıp, eşine saldırmaya kalktı. Fadime E., kaçarak, karşı komşuya sığınırken, eve dönen Zafer E., cinnet geçirip, bu kez eşyaları tutuşturup, 11'inci kattaki evini ateşe verdi.



Sabah saatlerinde konuşmak için eve gelen 62 yaşındaki Abidin E. de kardeşine engel olamayınca, korkup, binadan çıktı, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen polis ve itfaiye, alt katlardaki daireleri tahliye ederken, merdiven dairesini duman kapladı. Merdivenlerden yukarı çıkan polis ve itfaiye ekiplerine, evden ayakkabı ve bazı eşyaları fırlatan adam, onların içeri girmelerini engelledi. Merdivenli araçla dışarıdan daireye çıkmak isteyen itfaiye ekiplerini de eşya atarak durduran vatandaşa bu nedenle müdahale edilemedi. Saldırı nedeniyle üst katlardaki dairelerde 3 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, bulundukları yerden çekilip, apartmanın yan tarafından merdivenli araçla üst katlara çıkarak, mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi kurtardı.



BALTALI SALDIRI



Üst katların da tahliye edilmesinin ardından, polis, 12'nci kattaki daireden inip, demir kapı ile ahşap kapıyı kırarak içeri girdi. Zafer E. bu sırada elinde baltayla polise ve itfaiye ekiplerine saldırdı, daha sonra kendini tuvalete kilitledi. Bu sırada bir itfaiye eri elinden hafif yaralandı. Biber gazı ve tazyikli su sıkılarak etkisiz hale getirilen Erdem, yaşadıklarının da etkisizle bayıldı. Sedye gibi kullanılan battaniyeyle apartmandan indirildi.



Zafer E., Adana Numune Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi de çeşitli hastanelere götürüldü. Baltalı saldırıda elinden yaralanan itfaiye eri de ayakta tedavi edildi. Bir saat süren olayın ardından, itfaiye ekipleri de eve su sıkarak alevi söndürdü. Aşağı atılan televizyon, ayakkabılar, cam parçaları, büyük LPG tüpü, baltayla parçaladığı kapı ve pencerelerin parçaları ve mutfak eşyaları toplandı.



Bazı apartman sakinleri de birbirlerine sarılıp, ağladı. Bu sırada, aşağıda olan biteni seyreden ağabey Abidin E. de baygınlık geçirdi. Polis, oğlu 7 yaşındaki Ada ile birlikte gelen Fadime E.'i polis merkezine götürdü. Bu sırada, bazı kişiler, kadına tepki gösterip, yuhaladı.