Öğretmen çift, 'Öğretmenler Günü'nde hayatlarını birleştirdi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da öğretmenler Mücahit Kenan Bozkurt ile Emel Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde hayatlarını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, çifte kutlama yaptı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi\'nde öğrenim görürken tanışan Mücahit Kenan Bozkurt ve Emel Bozkurt, 6 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenme kararı aldı. Geçen Şubat ayında evlenme teklifinde bulunan Mücahit Kenan Bozkurt, düğün tarihini de 24 Kasım olarak belirleyerek Emel Bozkurt\'a sürpriz yaptı. Çift, bugün yapılan düğünle dünya evine girdi.

Özel bir kolejde bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenliği yapan Mücahit Kenan Bozkurt, \"Eşim de öğretmen, ben de öğretmenim, ailemiz ve çevremiz de öğretmen. Böyle bir günde, böyle bir organizasyon yaptığımız için mutluyuz. Bilerek bu tarihi aldık. Çok mutluyuz\" dedi.

Zonguldak\'ın Çaycuma İlçesi\'nde bir okulda psikolojik danışman olarak görev yapan Emel Bozkurt ise, düğün tarihinin kendisine eşinin bir armağanı olduğunu ifade etti. Bozkurt, \"Şubat\'ta evlilik kararı aldık, Temmuz\'da nişan yaptık. Şimdi de evleniyoruz. Herkes okulda bugünü kutlarken, biz düğünle bunu daha anlamlı hale getirdik\" diye konuştu.

Emel Bozkurt, Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım\'ın evlilik yıldönümü de olacağı için daha fazla anlam ifade edeceği belirtti.

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