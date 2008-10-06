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Yaşam

Öğretmen, buzdolabı için 143 saat çalışıyor

Eğitim-Sen'e göre, Türkiye'deki bir öğretmen, 1300 YTL değerindeki bir buzdolabı alabilmek için 143 saat çalışıyor.

06 Ekim 2008 03:00

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde “OECD 2008 Bir Bakışta Eğitim Raporu” adlı bir çalışma yapan Eğitim-Sen, öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumunu gözler önüne serdi.

OECD verilerine göre, Türkiye'de göreve yeni başlamış bir öğretmenin 1300 YTL tutarındaki bir buzdolabını satın alabilmesi için 143 saat, 150 YTL tutarında kışlık bir ayakkabı satın alabilmek içinse 16.5 saat çalışması gerekiyor.

OECD verileri ışığında hazırlanan rapora göre, Türkiye'de öğretmenler diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre daha çok çalışıyor, daha çok yoruluyor; ancak diğer ülkelerdeki meslektaşlarından daha az maaş almak zorunda kalıyor. İlköğretimde göreve yeni başlamış bir öğretmenin 1300 YTL ya da 1000 Dolar tutarındaki bir buzdolabını satın alabilmesi için Avusturya'da 64.5, İspanya'da 43, Yunanistan'da 67, Portekiz'de 71 saat çalışması gerekirken Türkiye'de 143 saat çalışması gerekiyor. Yine 150 YTL ya da 115 Dolar tutarında bir kışlık ayakkabı satın alabilmek için göreve yeni başlamış öğretmen İspanya ve İskoçya'da 5, Yunanistan'da 8, Portekiz'de 8, Türkiye'de ise 16.5 saat çalışmak zorunda kalıyor.

Yine aynı ürünler için en üst kademedeki ilköğretim okulu öğretmeninin kaç saat çalışması gerektiği de gözler önüne serildi. Buna göre, 1300 YTL tutarındaki bir buzdolabını satın alabilmesi için bu kademedeki bir öğretmenin Avusturya'da 32, İspanya'da 30, Yunanistan'da 45, Portekiz'de 28 saat çalışması gerekirken Türkiye'de 118 saat çalışması gerekiyor.

Yine 150 YTL tutarında bir kışlık ayakkabı satın alabilmek için öğretmenin İspanya'da 3.5, İskoçya'da 3, Yunanistan'da 5, Portekiz'de 3, Türkiye'de ise 13.5 saat çalışması gerekiyor. 550 YTL ya da 420 Dolar fiyatındaki bir takım elbise için ise, Avusturya'da en üst derece ilköğretim okulu öğretmeninin 13.5, Çek Cumhuriyeti'nde 24, Yunanistan'da 19 saat çalışması gerekirken, bu Türkiye'de 49.5 saat, yani neredeyse 50 saati buluyor

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