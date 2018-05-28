Öğretmen, 'Bilim Merkezi'ne dönüştürdüğü otobüsle köy köy geziyor

Murat SÖYLEMEZ/DEMİRÖZÜ (Bayburt), (DHA)- BAYBURT’un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel, tamir ettirdiği hurda otobüsü, astronomiden, fiziğe, matematikten, coğrafyaya kadar deney setleri ile donatarak \'Gezici Bilim Merkezi\'ne dönüştürdü. Otobüsle köy okullarını gezen Özel, öğrencilere deneyler yaptırarak bilime ilgilerini çekmeye çalışıyor.

Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait hurda otobüsü alarak tamir ettirdi. İçerisini deney setleri ile donatan Özel, otobüsü \'Gezici Bilim Merkezi\'ne dönüştürdü. Görev yaptığı köy okulundan başlayarak çocukları bilim otobüsü ile buluşturan öğretmen, deneyler yaptırıyor, çocukların bilim ve teknoloji ile tanışmaları sağlıyor. Bir şoför eşliğinde Bayburt’un köy okullarını dolaşan Özel, çocukları bilimle buluşturuyor. Uzay çadırının dahi yer aldığı otobüse öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar, uzay terazisine çıkarak Satürn’deki ağırlıklarını ölçebildiği Gezici Bilim Merkezi\'nde uzay terazinin içine girerek yıldızlara dokunuyor, meteoroloji istasyonunda hava tahmini yapabiliyor. Projeye, ilçe ve il milli eğitim müdürleri ile kaymakam ve valide destek veriyor.

\'ÇOCUKLAR İÇİNDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR\'

Ülkede yüzde 10\'un yaşadığı kırsal kesimdeki nüfusun bilim ve teknolojiden mahrum kaldığını belirten Emre Özel, Anadolu çocuklarının bu olanaklardan yararlanması için proje geliştirdiğini söyledi. Özel, \"Öğrencileri bilim merkezi, müze gibi yaşayarak öğrenecekleri yerlere götürmek istedik. Belki 20 dolayında öğrenciyi götürmeye gücümüz yetecekti. Bu yeterli olmayacaktı. Tüm çocukların bu tür yerlerden faydalanması gerekiyordu. Bu faaliyetlere öğrencileri götüremiyorsak o faaliyetleri öğrencilerin ayağına getiririz felsefesi ile Gezici Bilim Otobüsü projemizi geliştirdik. Milli Eğitim Müdürlerimiz, kaymakam ve valimizin desteği ile atıl durumdaki bir otobüsü aldık. Otobüsümüzün iç donanımı hazırlandı. İstanbul, Ankara’daki bilim merkezlerinde hangi olanaklar varsa bunlar bizim otobüsümüzde de var. Bir çocuk sesini yankılandığı her köye giderek onların bilimin zevkli dünyası ile tanıştırıyoruz. Çocukların ilgisi çok güzel. İçinden hiç çıkmak istemiyorlar\" dedi.



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