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Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle cezaevinde (2)

AYŞE ÖĞRETMEN CEZAEVİNE GİRDİ Diyarbakır Adliyesi'ne yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen öğretmen Ayşe Çelik, daha sonra gittiği evinden 8 aylık Deran'ı da alarak yeniden Adliyeye geldi

20 Nisan 2018 21:00

AYŞE ÖĞRETMEN CEZAEVİNE GİRDİ
Diyarbakır Adliyesi\'ne yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen öğretmen Ayşe Çelik, daha sonra gittiği evinden 8 aylık Deran\'ı da alarak yeniden Adliyeye geldi. Adliye\'de evrak işlemleri tamamlanan Çelik, burada bekleyen polis ekibine teslim edilerek, cezaevine gönderildi. Öğretmen Ayşe Çelik, saat 17.45\'te polis aracı ile Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne getirildi. Çelik, burada hakkındaki hapis cezasının infazı için cezaevi görevlilerine teslim edildi.

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