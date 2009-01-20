Öğretmen ayak kırdı

İlköğretim öğrencisi Kevser matematik öğretmeninin sorusunu bilemeyince beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Öğretmen Mehmet D.’nin attığı tekme Kevser’in ayağının çatlamasına neden oldu



İlköğretim üçüncü sınıf öğrencisi Kevser K., soruyu bilemediği için öğretmeni tarafından dövüldü ve bileğine gelen tekme nedeniyle bacağında çatlak oluştu. Küçük kızın ailesi savcılığa suç duyurusunda bulunurken; sözleşmeli öğretmenlik yapan Mehmet D.’nin okulla ilişiğinin kesildiği açıklandı.



İddiaya göre Eyyüp Nebi Mahallesi’ndeki Doktor Cavit Özyeğin İlköğretim Okulu’nda matematik dersine giren Mehmet D., dokuz yaşındaki Kevser K.’yı soru sormak için tahtaya kaldırdı. Kevser, soruyu cevaplayamayınca öğretmeni tarafından tokatlandıktan sonra tekmelendi. Ayak bileğine gelen tekmeyle yere düşen öğrenci, toparlanıp yerine geçti. Daha önce de öğretmeni tarafından dövüldüğünü öne süren Kevser, korkudan kimseye bir şey söylemediğini belirterek, “Saçımı tutup kafamı tahtaya vurdu. Sonra ayağıyla bana vurdu. Zaten herkesi dövüyordu. Beni dövdükten sonra, ‘Anne- babana söyleme’ diye de tehdit etti” dedi.



Kevser ile aynı sınıfta öğrenim gören sekiz yaşındaki kız kardeşi Kader K. ise “Öğretmenimiz herkese vuruyordu. O gün soru sordu bilmeyince üç tokat attı. Sonra ayağından tekmeledi ve omuzlarından tutarak havaya kaldırdı. Hemen herkesi her gün dövüyordu. Biz korkumuzdan kimseye söyleyemedik” diye konuştu.



Ayağı şişip yürüyemeyince ortaya çıktı



Okuldan geldikten sonra ayağı şişen ve yürüyemeyen kızını hastaneye götürdüğünü belirten anne Rinde K., “Hastanede film çekilince ayak bileğinde çatlak olduğu söylenip alçıya alındı. Kevser’i sıkıştırınca öğretmeni tarafından tekmelenmesi sonucu bu hale geldiğini öğrendik. Hemen savcılığa gidip şikâyetçi olduk. Yetkililerden bunun hesabını sorulmasını istiyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de olayı doğrulayarak, geçen salı günü dayak olayının yaşandığını ve ifadesi alınan sözleşmeli öğretmenin, çarşamba günü okulla ilişiğinin kesildiğini söyledi.

