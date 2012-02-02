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Yaşam

Öğretmen ataması yarın yapılacak ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 16:48

-Öğretmen ataması yarın yapılacak ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 17 bin kadroya yapacağı öğretmen ataması için başvuru süresi bugün sona eriyor. Atamalar, yarın elektronik ortamda kura ile yapılacak. Atama için başvuracak adaylarda, 2010 veya 2011 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS'ye girmiş, KPSSP10 puan türünden puan almış olma şartı aranıyor. Adaylar, KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek. Atanan öğretmenler, 6 Şubat Pazartesi günü, eğitim öğretimin ikinci yarısının başlamasıyla görevlerinin başında olacaklar. Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az 4 yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Öğretmen atamaları, Türkiye genelinde 30 il için yapılacak. Atama yapılacak iller arasında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat yer alıyor. En çok atama 2 bin 370 öğretmenle Şanlıurfa'ya yapılacak. Bu ili, bin 553 öğretmenle Diyarbakır, bin 225 öğretmenle Gaziantep, bin 46 öğretmenle Van izliyor.

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