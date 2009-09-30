Öğretmen ataması unutulan okula ‘jet atama'

YENİ eğitim- öğretim yılının başlamasına rağmen Darıca'da bir sanayi kuruluşunun yaptırttığı ve 900 öğrencinin kaydı yapılmasına rağmen öğretmen ataması yapılmadığı anlaşılan Darıca Saryuksan İlköğretim Okulu'na ‘jet hızıyla' 20 öğretmen ataması yapıldı. Atamalar yapılmasına rağmen öğretmenler henüz okula gelmezken öğrenciler bugünden itibaren sınıflarına alınmaya başlandı.



Daha önce Gebze'ye bağlı ‘belde' statüsündeyken geçen yıl ‘ilçe' yapılan Darıca'da yaptırılan 34 derslikli Sarkuysan İlköğretim Okulu'na öğrenci kaydı yapıldı. Ancak, ‘bir karışıklık' nedeniyle öğretmen ataması yapılmadığı ortaya çıktı. Okul yönetimi bu nedenle öğrencileri sınıflara almayınca veliler büyük tepki gösterdi.



Bu konuda yayınlanan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Yerel yetkililer açıklama yapmazken, Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan okula hemen 20 öğretmen ataması yapıldığı bildirildi.



Öğretmen atamalarının yapıldığının bildirilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı talimatı ile öğrenciler bu sabahtan itibaren sınıflara alındı.



Okulda durum değerlendirmesi yapan Darıca Kaymakamı Osman Ateş ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztosun da, “Okulumuzdaki sorun çözülmüştür. Öğretmen atamaları hemen yapılarak kurumumuza bildirildi. Öğretmenlerimiz önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacak. Salı günü de yeni yapılan okulumuzun açılışı yapılacaktır” dedi.



Salı günü yapılacak açılışa Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukcu’nun da katılacağı belirtildi.





