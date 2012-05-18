Öğretmen ataması kalkıyor, başöğretmenlik sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin rotasyonu (tayin) için köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni sisteme göre, öğretmenler belirli dönemlerde sınava tabi tutulacak, aldıkları puanlar performansları ile birleştirilip bir üst seviyeye yükseltilecek. Başöğretmenliğe kadar çıkabilecek eğitimciler istediği şehirde, istediği okulu tercih edebilecek.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapacak olan Bakanlık, rotasyonu kaldırıp bunun yerine kariyer planlama sistemini getirecek. Bu sisteme göre öğretmenlerin tümü bir basamaktan başlayacak ve basamak atlamak için sınava girecekler. Performansları ile birlikte akademik başarılarının yanı sıra sınavdan aldıkları puana göre yükselecekler ve buna göre ücretleri, sorumlulukları, statüleri, kariyerleri ve hakları artmış olacak. Böylece öğretmen istediği okulu kendi tercih edebilecek.



Eğitimde kalite artacak



MEB'in uzun süredir üzerinde çalıştığı "Ulusal Öğretmen Stratejisi" sistemine göre, öğretmenler kariyer basamaklarında ilerledikçe kendilerine öncelik hakkı doğacak. Kariyerlerinde ilerleyen başarılı öğretmenler ödüllendirilmiş olacak. Kariyerde en üst seviyelere gelen öğretmenler ise istediği şehirde, istediği okulu tercih edebilecek. Bakanlık bu sistemle birlikte hem öğretmeni geliştirmeyi hem de eğitimdeki kaliteyi artırmayı hedefliyor.



Başöğretmenlik geliyor



Öğretmenler kariyerinde ilerledikçe eğitimin merkezinde de yer alacak. Sisteme göre öğretmen başöğretmen olduğu takdirde maaşı artacak, haftalık çalışma süresinin yarısında öğrencilere eğitim verirken diğer yarısında yeni öğretmen olanlara hizmet içi eğitimle tecrübelerini aktaracak. Böylece bakanlık başöğretmeni eğitimde söz sahibi yapmayı planlanıyor.



Üniversite öğrencileri ders verebilecek



Öğretmenlik mesleğini daha nitelikli hale getirmek isteyen Bakanlık, Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliği yaparak eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının uygulama derslerini artıracak. Bu konuda okullar ile üniversiteler işbirliği yapacak. Halen öğretmen adaylarının derslerinin yüzde 15-20'si uygulama dersi olarak verilirken yeni düzenlemeyle derslerin en az yüzde 40-50'si uygulamaya dayalı olacak. Yani öğretmen adayları, üniversitedeki derslerinin yarısını okullarda stajyer öğretmen olarak geçirecek. Ayrıca eğitim fakültelerindeki müfredat da yeniden gözden geçirilerek yeni bir düzenlemeye gidilecek.



Öğretmen adaylarına KPSS'de kolaylık



MEB, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda da (KPSS) değişikliğe gidiyor. Sınava öğretmen olmak için giren adaylara bütün alanlardan soru sorulurken yeni düzenlemeye göre sadece kendi alanlarıyla ilgili soruları yanıtlayabilecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de, 136 ayrı öğretmenlik branşıyla ilgili KPSS'ye soru hazırlayacak. Öğretmen adaylarının çözeceği soruların yüzde 30'unu genel kültür ve yetenek, yüzde 30'unu eğitim bilimleri ve yüzde 40'ını branş bilgileri oluşturacak.