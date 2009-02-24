Öğretmen atamaları yarın

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda yarın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in katılımıyla yapılacak atamalar, bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.



Bakanlık, resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 46 alandan, 2007 ve 2008 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre ilk atama, hizmet üstünlüğü esasına göre de açıktan ve kurumlar arası atama biçimiyle ve milli sporculardan sınavsız olarak beden eğitimi alanına toplam 8 bin 285 öğretmen atayacak.



Atama yapılacak alanlar ve kontenjanları şöyle:



"Almanca: 25, Beden Eğitimi: 215, Bilişim Teknolojileri: 450, Biyoloji: 120, Coğrafya: 110, Çince: 1, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 50, Deniz Araçları Yapımı-1: 7, Denizcilik-1: 10,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 180, El Sanatları Teknolojisi-1: 35, Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1: 35, Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2: 22, Felsefe: 135, Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi: 315, Giyim Üretim Teknolojisi: 13, Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 10, İHL Meslek



Dersleri:



25, İHL Meslek Dersleri Arapça: 20, İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 520,İngilizce: 1000, İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 10, Kimya: 10, Laboratuvar: 3, Matbaa: 3, Matematik: 355, Muhasebe ve Finansman: 28, Müzik: 180, Okul Öncesi Öğretmenliği: 346, Psikoloji: 2, Radyo-Televizyon: 4, Rehber Öğretmen: 185, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar: 200, Rusça: 3, Sağlık Bilgisi: 5, Sanat Tarihi: 1, Sınıf Öğretmenliği: 2060, Sosyal Bilgiler: 155, Tarih: 210, Teknoloji ve Tasarım: 180, Tekstil Teknolojisi-1: 10, Tesisat Teknolojisi ve

İklimlendirme: 10, Türk Dili ve Edebiyatı/ Dil ve Anlatım/ Türk Edebiyatı: 435, Türkçe: 525, Yiyecek İçecek Hizmetleri: 35, Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 32."

