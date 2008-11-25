Öğretmen atamaları sil baştan

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı maddeleri yargı tarafından iptal edilen "MEB Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde değişiklik yapılacağını bildirerek sendikalardan görüşlerini iletmeleri halinde görüşlerin değerlendirileceğini açıkladı.



Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin sorunlar başta olmak üzere uygulamadan kaynaklanan sorunların yaşandığını Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazıyla iletti. Eğitim-Bir-Sen, Bakanlığa gönderdiği yazıda, öğretmen, yardımcı hizmetler ve Genel İdari hizmetler sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirmeye ilişkin sorun ve beklentilerini sıraladı.



Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın imzalı cevap yazısında, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığını anımsattı.



Yalçın, "Ancak ilgili yönetmeliğin bazı maddelerini yargı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması ve uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar ve Bakanlığımıza gelen geri bildirimler dikkate alınarak, ilgili yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılması yönünde çalışma yapılması düşünülmektedir" açıklamasında bulundu.



Yalçın, yazısında sendikanın değişiklik istediği maddeler hakkında önerilerini Personel Genel Müdürlüğü'ne göndermeleri halinde değişiklik çalışmaları kapsamında görüşlerin değerlendirileceğini kaydetti.



