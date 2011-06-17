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Yaşam

ÖĞRETMEN ATAMALARI KADROLU OLACAK ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 01:25

-ÖĞRETMEN ATAMALARI KADROLU OLACAK  ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Temmuz'da alınacak 6 bin 575 öğretmenin kadrolu olarak atanacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı televizyonların ana haber bültenlerinde 6 Temmuz 2011'de Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak kadrolu öğretmen alımı ile ilgili eksik ve kamuoyunu yanlış yönlendiren haberler yapıldığı belirtildi. Söz konusu haberlerde öğretmen atamalarının sözleşmeli olarak yapılacağının iddia edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''6 Temmuz 2011'de yapılacak 6 bin 575 öğretmen ataması, sözleşmeli olarak değil, kadrolu olarak gerçekleştirilecektir. Personel Genel Müdürlüğümüzce 15 Haziran'da detaylı açıklama yapılmasına ve konuya ilişkin tüm ajanslarda da doğru haberler yayınlanmasına karşın yapılan bu haberler bilgi kirliliğine neden olmuştur.''

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