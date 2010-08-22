Öğretmen atamaları iptal edilmeyecek

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarının iptal edilmeyeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili iddialar üzerine, 31 Ağustos 2010'da gerçekleştirilecek 30 bin kadrolu öğretmen atamasına ilişkin iptal taleplerinin medyada yer aldığı belirtildi.





10 ve 11 Temmuzda yapılan KPSS'de soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddialarının ÖSYM tarafından araştırıldığı ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın ''ÖSYM'nin güvenilir bir kurum olduğu, soruların hazırlanmasından dağıtılmasına kadar her aşamada sınav güvenliğine dikkat ettikleri ancak günümüz teknolojisinin geldiği noktayı da dikkate alarak kopya iddialarını ihbar kabul ettiklerini ve gerekli incelemeyi başlattıklarını'' kamuoyuna açıkladığı bildirildi.





KPSS'de kopya çekildiğine veya soruların elde edildiğine ilişkin iddianın özellikle ''eğitim bilimleri'' testinde 350 adayın tam puan almasına yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''ÖSYM hem söz konusu 350 adayı hem de sınavdan yüksek puan alan adayları tek tek araştırmaktadır. Ancak araştırmanın sonuçlanacağı tarih net değildir. Bu nedenle bakanlığımız 18 Ağustos 2010 itibarıyla almaya başladığı kadrolu öğretmen başvurularını 31 Ağustosta gerçekleştireceği atamalarla tamamlayacaktır. Kaldı ki ağustos ayında 30 bin öğretmen alınacağı tarafımızca çeşitli tarihlerde duyurulmuştur. Ayrıca 20 Eylül 2010'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında yeni atanacak öğretmenlerimiz, 1 Eylül 2010 tarihi itibarıyla eğitim ve öğretim çalışmalarının aksamaması için görevlerinin başında olmak durumundadır. Dolayısıyla hem öğretmen ihtiyacımız hem de atama bekleyen öğretmenlerimiz göz önüne alındığında atamaları iptal etmek haksızlığa neden olacaktır. Sınavın iptaline yol açacak bir sonuç elde edilmediği sürece Milli Eğitim Bakanlığı bu sınavı hukuken geçerli saymak durumundadır ve bakanlığımız aksi ispatlanana kadar sınavın geçerliliğini kabul etmektedir. Henüz kanıtlanmamış iddialardan yola çıkarak atamaları iptal etmek hukuk devleti ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Bir kez daha belirtmekte fayda var ki bazı adayların sınavlarının iptali söz konusu olsa bile bu durum sınavın bütününü etkilemediği sürece sınav sonuçlarını geçerli kabul etmek hukuki bir zorunluluktur. Bakanlığımız söz konusu iddiaların doğruluğu kanıtlanırsa bu kişilerin atamalarını derhal iptal edecek ve kimseyi hak kaybına uğratmadan yerlerine puan üstünlüğüne göre yeni öğretmen ataması yapacaktır.''

