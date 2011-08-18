-Öğretmen atamaları için başvurular başladı ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Ağustos ayında yapacağı 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması için başvurular bugün başladı. Öğretmen adayları başvuru şartlarının ve tercih işlemlerinin düzenlendiği ''Öğretmenlik İçin Atama ve Başvuru Kılavuzu''na MEB'in internet sitesinden ulaşabilecek. MEB, 26 Ağustos 2011 tarihinde 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması yapacak. Başvurular 24 Ağustos 2011 tarihine kadar alınacak. Adaylar, başvurularını ''http://personel.meb.gov.tr'' internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nu kullanarak yapacak. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak formun il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak ''Başvuru Onay Büroları''nda onaylatılması gerekiyor. Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Tercihler, atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecek. İlk atama kontenjanı ile 10 bin 357, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kontenjanı ile 808, açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kontenjanı ile 346, milli sporcu kontenjanı ile 33 olmak üzere toplam 11 bin 544 öğretmen ataması yapılacak. İlk atamaya başvuracaklar için, 2010 veya 2011 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS'ye girmiş, KPSSP10 puan türünden alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olma şartı aranıyor. -Kontenjanlar- Atama yapılacak alanlar, taban puanları ve kontenjanlar sırasıyla şöyle: Adalet, 65, 3; Ahşap Teknolojisi, 70, 13; Aile ve Tüketici Bilimleri, 70, 2; Almanca, 70, 47; Arapça, 55, 2; Beden Eğitimi 68, 330; Bilişim Teknolojileri, 83, 138; Biyoloji, 82, 86; Büro Yön. ve Sekreterlik, 73, 5; Coğrafya, 70, 201; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, 45, 126; Denizcilik/Gemi Makineleri 77, Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı, 50, 7; Denizcilik/Su Ürünleri 60, 1; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 40, 425; El San.Tek./El Sanatları 80, 2; El San.Tek./Nakış 74, 2; Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 79, 36;Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 84, 14; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 77, 4; Felsefe, 65, 98; Fen ve Teknoloji, 85, 500; Fizik, 85, 85; Fransızca, 72, 1; Gazetecilik, 65, 2; Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı, 80, 3; Gıda Teknolojisi, 55, 4; Giyim Üretim Teknolojisi, 82, 13; Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, 45, 16; Görsel Sanatlar/Resim, 68, 109; Grafik ve Fotoğraf/Grafik, 65, 3; Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler, 40, 24; Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, 57, 5; Harita-Tapu-Kadastro, 40, 2; Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, 50, 5; Hayvan Sağlığı, 40, 1; İ.H.L. Meslek Dersleri, 40, 165; İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 83, 540; İngilizce, 71, 978; İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon, 40, 1; İnşaat Tek./Yapı Tasarımı, 83, 3; İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, 60, 8; Kimya/Kimya Teknolojisi, 83, 85; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, 77, 2; Makine Tek./Makine Ressamlığı, 78, 2; Makine Tek./Makine ve Kalıp, 78, 15; Matbaa, 70, 2; Matematik, 75, 518; Metal Teknolojisi, 76, 13; Motorlu Araçlar Teknolojisi, 79, 6; Muhasebe ve Finansman, 70, 41; Müzik, 48, 191; Okul Öncesi Öğretmenliği, 50, 1128, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, 80, 7; Pazarlama ve Perakende, 64, 3; Radyo-Televizyon, 75, 1; Rehber Öğretmen, 40, 696; Rusça, 60, 2; Sağlık Bilgisi, 50, 9; Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri, 50, 34; Sağlık/Çevre Sağlığı, 50, 1; Sağlık/Diş Protez, 40, 1; Sağlık/Hemşirelik, 40, 86; Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, 80, 1; Sağlık/Tıbbi Laboratuvar, 81, 3; Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon, 80, 1; Seramik ve Cam Teknolojisi, 72, 2; Sınıf Öğretmenliği, 73, 2604, Sosyal Bilgiler, 79, 275; Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri, 40, 1;Tarih, 78, 147; Teknoloji ve Tasarım, 40, 157; Tekstil Tek./Tekstil, 80, 1; Tekstil Tek/Tekstil İplik, 80, 1; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, 70, 14; Türk Dili ve Edebiyatı, 69, 668; Türkçe, 84, 478; Ulaştırma Hizmetleri, 50, 2; Yiyecek İçecek Hizmetleri, 55, 22; Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, 30, 308.''