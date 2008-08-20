Öğretmen atamaları günü!

MEB'in yazılı açıklamasına göre, 5-18 Ağustos 2008 arasında başvuruları alınan öğretmen adaylarının ataması saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.



İlk atama, açıktan atama ve kurumlar arası atama yöntemiyle 15 bin 744'ü kadrolu, 2 bin 449'u sözleşmeli toplam 18 bin 193 öğretmen atanacak. 15 bin 744 kadronun 15 bin 200'ü ilk atama, 300'ü açıktan atama, 100'ü kurumlar arası atama, 144'ü de beden eğitimi alanına milli sporcu olarak sınavsız alınacaklar için; sözleşmeli öğretmenlik pozisyonundan 2 bin 300'ü KPSSP10 sonucuna göre ilk defa görevlendirme, 149'u ise yeniden (açıktan) görevlendirme için ayrıldı.



Atama sonuçları, aynı gün MEB'in http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.



Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenliğe atananlardan göreve başlama sırasında istenen belgeleri hazır olanlar, 22 Ağustos 2008'den itibaren atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak görevlerine başlayabilecekler.

