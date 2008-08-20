T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmen atamaları günü!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Ağustos Perşembe günü kadrolu ve sözleşmeli toplam 18 bin 193 öğretmen atayacak.

20 Ağustos 2008 03:00

MEB'in yazılı açıklamasına göre, 5-18 Ağustos 2008 arasında başvuruları alınan öğretmen adaylarının ataması saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

İlk atama, açıktan atama ve kurumlar arası atama yöntemiyle 15 bin 744'ü kadrolu, 2 bin 449'u sözleşmeli toplam 18 bin 193 öğretmen atanacak. 15 bin 744 kadronun 15 bin 200'ü ilk atama, 300'ü açıktan atama, 100'ü kurumlar arası atama, 144'ü de beden eğitimi alanına milli sporcu olarak sınavsız alınacaklar için; sözleşmeli öğretmenlik pozisyonundan 2 bin 300'ü KPSSP10 sonucuna göre ilk defa görevlendirme, 149'u ise yeniden (açıktan) görevlendirme için ayrıldı.

Atama sonuçları, aynı gün MEB'in http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenliğe atananlardan göreve başlama sırasında istenen belgeleri hazır olanlar, 22 Ağustos 2008'den itibaren atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak görevlerine başlayabilecekler.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24