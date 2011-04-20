Öğretmen A.K'ye saldıranlar hâlâ bulunamadı!

T24

İlçedeki herkese gösterilecek



Ödül sistemi düşünülüyor



Erzurum’un Pasinler ilçesinde okuldan evine gitmek isteyen Türkçe Öğretmeni A.K.’ye tecavüze kalkışan ve başarılı olamayınca bıçaklayıp darp ederek ağır yaralayan saldığın ya da saldırganların profesyonel ressamlar tarafından çizilen 4 farklı robot resmi, basına dağıtıldı. Çizimlere benzeyen kişiyi görenlerin en yakın güvenlik birimine bilgi vermesi istendi.Pasinler Milli Egemenlik İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmen A.K.’ye 6 Nisan günü saat 14.30 sıralarında saldıran kişi olaydan sonra kayıplara karıştı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce aynı gün uzman bir ekip görevlendirildi. Ancak, saldırganın hâlâ yakalanmaması üzerine açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili iz ve kanıtların İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı’na gönderildiği bildirdi.Yöredeki güvenlik kamera kayıtları toplanarak çözümü yapıldığı, olayı gerçekleştiren kişinin mağdur A.K. ve tanık H.A.’nın ifadeleri doğrultusunda robot resimleri profesyonel ressamlar tarafından çizilerek, Pasinler’de aranmaya başlandı.Resimlerin ilçe merkezindeki 3 bin 617 hanede yaşayan vatandaşlara da tek tek gösterileceği, diğer illerin emniyet müdürlüklerine de gönderildiği bildirildi. Saldırganın bulunması için ödül sisteminin de uygulanacağı öğrenildi. Öğretmen A.K.’nin cep telefonu, banka kredi kartları, internet ve çevresindeki kişilere yönelik yapılan araştırmada, ilçede şüpheli olarak görülen kişilerin genel bilgi taraması yapıldı.İlçede sağlık ocakları, devlet hastanesi, eczaneler, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, oteller ve konaklama tesisleri tek tek incelendi. Özel ekip, ilçe merkezi ve köylerdeki muhtarlarla görüştü.Saldırganın bulunması için ilçede ödül sisteminin de uygulanacağı öğrenildi. Olayı gören tanıklar, ihbarda bulunan kişiler ve ihbarları olumlu sonuçlanan şahıslara, oluşturulacak sistem sayesinde para ödülü verilecek.