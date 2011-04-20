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Yaşam

Öğretmen A.K'ye saldıranlar hâlâ bulunamadı!

Öğretmen A.K.’ye saldıranlar kişi ya da kişilerin profesyonel ressamlar tarafından dört ayrı robot resmi çizildi ve tüm il emniyetlerine gönderildi.

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Erzurum, Pasinler'de öğretmen A.K.’ye saldıranlar kişi ya da kişilerin profesyonel ressamlar tarafından dört ayrı robot resmi çizildi ve tüm il emniyetlerine gönderildi. 


Bu resimlere iyi bakın
Bu resimler Türkiye’nin tüm il emniyet müdürlüklerine gönderildi ve vatandaşın yardımı istendi.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde okuldan evine gitmek isteyen Türkçe Öğretmeni A.K.’ye tecavüze kalkışan ve başarılı olamayınca bıçaklayıp darp ederek ağır yaralayan saldığın ya da saldırganların profesyonel ressamlar tarafından çizilen 4 farklı robot resmi, basına dağıtıldı. Çizimlere benzeyen kişiyi görenlerin en yakın güvenlik birimine bilgi vermesi istendi.

Pasinler Milli Egemenlik İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmen A.K.’ye 6 Nisan günü saat 14.30 sıralarında saldıran kişi olaydan sonra kayıplara karıştı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce aynı gün uzman bir ekip görevlendirildi. Ancak, saldırganın hâlâ yakalanmaması üzerine açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili iz ve kanıtların İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı’na gönderildiği bildirdi.

Yöredeki güvenlik kamera kayıtları toplanarak çözümü yapıldığı, olayı gerçekleştiren kişinin mağdur A.K. ve tanık H.A.’nın ifadeleri doğrultusunda robot resimleri profesyonel ressamlar tarafından çizilerek, Pasinler’de aranmaya başlandı. 


6 Nisan’da saldırıya uğrayan A.K. ağır yaralanmıştı. 


İlçedeki herkese gösterilecek

Resimlerin ilçe merkezindeki 3 bin 617 hanede yaşayan vatandaşlara da tek tek gösterileceği, diğer illerin emniyet müdürlüklerine de gönderildiği bildirildi. Saldırganın bulunması için ödül sisteminin de uygulanacağı öğrenildi. Öğretmen A.K.’nin cep telefonu, banka kredi kartları, internet ve çevresindeki kişilere yönelik yapılan araştırmada, ilçede şüpheli olarak görülen kişilerin genel bilgi taraması yapıldı.

İlçede sağlık ocakları, devlet hastanesi, eczaneler, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, oteller ve konaklama tesisleri tek tek incelendi. Özel ekip, ilçe merkezi ve köylerdeki muhtarlarla görüştü.


Ödül sistemi düşünülüyor 

Saldırganın bulunması için ilçede ödül sisteminin de uygulanacağı öğrenildi. Olayı gören tanıklar, ihbarda bulunan kişiler ve ihbarları olumlu sonuçlanan şahıslara, oluşturulacak sistem sayesinde para ödülü verilecek.



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