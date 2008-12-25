Öğretmen adaylarından MEB'e dilekçe yağmuru

Van’da bir öğretmenin atamasının basına yansıması sonrasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, söz konusu atamanın KPSS’ye tabi olmadan yapıldığını kabul etmesi Bakanlığın başını ağrıttı. Söz konusu atamanın KPSS’ye tabi olmadan yapılmasının ortaya çıkmasının ardından binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı’na dilekçe ile başvurarak kadro alma peşine düştü.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, Van’a atanan bir öğretmenin KPSS’ye tabi olmadan atamasının yapıldığını kabul etmesi öğretmenleri harekete geçirdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından www.kamudan.com isimli site bir dilekçe hazırladı. Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün; 01 Eylül 2005 Tarih ve 53985 Sayılı, "Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik" Konulu, 2005/78 Nolu Genelgesinin yayınlandığı tarihten, 28 Haziran 2007 tarih 26566 sayılı Resmi Gazetede, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" arasında kalan tarihte atanamayan öğretmen adayları için hazırlanan dilekçe, binlerce öğretmen için umut oldu.



24 Aralık itibariyle kamudan.com’da yayınlanan dilekçe ile 01 Eylül 2005-28 Haziran 2007 tarihleri arasında KPSS puanının yetersiz olması nedeniyle atanamayan veya o dönem başvuruda bulunamayan tüm öğretmen adaylarının söz konusu dilekçe ile Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtiliyor. Söz konusu haber sitesi, dilekçe örneğinin yanı sıra öğretmen adaylarının başvurması halinde özel dava dilekçesi hazırlayacakları taahhüdünü de verdi.



