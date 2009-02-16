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Yaşam

Öğretmen adaylarından Başbakan’a mektup

Öğretmen adayları, Başbakan Erdoğan’a sorunlarını duyurmak için mektup kampanyası başlattı.

16 Şubat 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten ümidini kesen öğretmen adayları gözünü Başbakan’a dikti. Öğretmen adayları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sorunlarını duyurmak için mektup kampanyası başlattı.

200 bine yakın öğretmen adayı, Şubat ayında yapılacak atamalarda da umduğunu bulamayınca Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e seslerini duyurmaya çalışmaktan vazgeçti. Öğretmen adayları yeni bir kampanya başlatarak son ümit olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup kampanyası başlattı.

Kamudan haber isimli siteden başlatılan kampanya ile öğretmen adayları Başbakan Erdoğan’dan atama yapılacak öğretmen sayısının artırılmasını isteyecekler.

Öğretmen adayları, ayrıca mektupta; Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’i şikâyet ediyorlar.

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