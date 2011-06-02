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Yaşam

ÖĞRETMEN ADAYLARINA MÜJDE EREĞLİ (A.A)

02 Haziran 2011 14:09

-ÖĞRETMEN ADAYLARINA MÜJDE EREĞLİ (A.A) - 02.06.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Temmuz ayında 15 bine yakın sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını bildirdi. Konya'nın Ereğli ilçesinde partisinin seçim bürosunu ziyaret eden Bakan Çubukçu, burada gazetecilerin sorusu üzerine, 1 Haziran'da gerçekleştirilen atamalarda, sözleşmeli pozisyondan kadroya alınan yaklaşık 15 bin sözleşmeli öğrenmenin yerine atama yapılacağını söyledi.  Bakan Çubukçu, ''Sözleşmeli öğretmen atamaları için 28 Haziran ile 4 Temmuz arasında başvuruları alacağız, 6 Temmuz'da atamaları gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 15 bine yakın öğretmen ataması yapılacak'' dedi.  Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran'da yaptığı atamayla, 28 bin 486 öğretmen adayının atama hayalini gerçekleştirmiş, söz konusu atamayla 14 bin 277 sözleşmeli öğretmen de kadrolu olmuştu.

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