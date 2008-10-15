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Yaşam

Öğretmen adaylarına çocuk işçi paneli

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Çocuk işçiliği ile eğitim ve mücadele, çocuktan çocuğa yaklaşım' projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fak&u

15 Ekim 2008 03:00

Avrupa Birliği'ne girişte Türkiye'nin önünde duran sorunlardan çocuk işçiliğine karşı üniversiteli öğretmen adayları bilgilendirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Çocuk işçiliği ile eğitim ve mücadele, çocuktan çocuğa yaklaşım' projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bilgilendirme paneli düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak katılan Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Uzman Mehmet Toran, projenin en büyük hedef grubunun öğretmen ve öğretmen adayları olduğunu söyledi.

Türkiye'de her 5 çocuktan birisinin çalışmak zorunda kaldığını ve 4 çocuktan birisinin yoksulluk sınırı altında olduğuna dikkat çeken Toran, çalışan çocukların her türlü istismara açık olduğunu bildirdi.

Yaşanan bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için öğretmenlere büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Toran, "Bu doğrultuda hayata geçirilen projeyle, olumsuz koşullarda çalışan çocuklara, çocuk haklarına, çocuk istismarı ve ihmaline odaklanarak farkındalık oluşturmak; toplum içinde olumsuz koşullarda çalışan çocuk sayısını azaltmak; çocuk hakları ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hükümet nezdinde bir işbirliği ağı kurulması amaçlanıyor." dedi.



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