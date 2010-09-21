-ÖĞRETMEN ADAYLARINA ''AYRI SINAV'' PLANI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğretmen adaylarının yeterliliğini tespit etmekte uygun olmadığı düşünülen Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB), KPSS'de soru sızdırıldığına ilişkin iddialar gündeme gelmeden önce başlatılan çalışmada, öğretmen alınacak branşlara göre ayrı ayrı sınav yapılması öngörülüyor. Bu konuda fizibilite çalışması yapılan Bakanlıkta, öğretmen adaylarının branşlarına göre düzenlenecek sınava girmesi ve bu sınavın sonuçlarına göre öğretmen alımı yapılması, sınavı Bakanlığın gerçekleştirmesi düşüncesi ağırlık kazanıyor. Öğretmenlikte 76 ayrı branş bulunduğu ve bu branşların her biri için ayrı sınav düzenlenmesinin sıkıntı yaratıp yaratmayacağı konusunun tartışıldığı Bakanlıkta, Seviye Belirleme Sınavları'nın yanı sıra başta Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavları ile diğer birçok kurumun sınavını gerçekleştiren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün altyapısının bu sınavları yapmaya uygun olduğu belirtiliyor. Öğretmen adaylarına yönelik sınavın MEB tarafından yapılması için yasal değişiklik gerekiyor çünkü ilk kez devlet memuru olacakların KPSS'ye girmesi şartı bulunuyor. Öğretmen adaylarının KPSS yerine MEB tarafından ayrı bir sınavla öğretmen olarak alınabilmesi kanun değişikliğini zorunlu kılıyor. KPSS, ilk olarak Devlet Memurları Sınavı (DMS) adıyla 1999 yılında uygulanmaya başladı ve sınav 2002 yılında KPSS adını aldı. Öğretmen adayları, memur alımları DMS ve KPSS sonuçlarına göre alınmadan önce sadece yaptıkları başvurularla ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek öğretmenlik için başvurabiliyorlardı. DMS ve KPSS, getirildiği günden bu yana ÖSYM tarafından uygulanıyor.