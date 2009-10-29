Öğretmen adayları tarihte şaştı kaldı!

“Öğretmen Adaylarının Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma” isimli araştırmada sınıf öğretmeni adaylarına tarihi olaylar sıralattırıldı. İşte ortaya çıkan şaşırtıcı sonuçlar...



Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel Kabapınar, 7-9 Ekim tarihindeki IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde “Öğretmen Adaylarının Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma” isimli bir araştırma sundu. Çalışmada öğretmen adaylarına Türk ve dünya tarihine ilişkin 5’er olay karışık olarak sunuldu ve bu olayları tarihsel dizine göre sıralamaları istendi. Çalışmaya Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 116’sı birinci sınıf olmak üzere, 89’u kız 229 öğrenci katıldı.



Öğrencilerin yüzde 78.2’si yakın Türkiye tarihindeki olayları, yüzde 61.4’ü Osmanlı padişahlarını, yüzde 64.6’sı dünya tarihindeki çok önemli olayları, yüzde 71.6’sı ise Kurtuluş Savaşı sırasındaki olayları tarihsel olarak doğru bir şekilde sıralayamadı.



Bir 3. sınıf öğrencisi “Ay’a insanın ilk kez ayak basmasının, Amerika’nın keşfinden önce” olduğunu belirtti. Araştırmadaki şaşırtıcı sonuçlardan biri de, öğretmen adaylarının Kurtuluş Savaşı sırasındaki olaylarla ilgili yanlış bilgileri oldu. Öğretmen adaylarının çoğu Erzurum Kongresi ve Lozan Anlaşması’nın Atatürk’ün Samsun’a çıkmasından önce yapıldığını yazdı.



Yakın tarihe bakıldığında öğrencilerin çoğu 1982 Anayasası’ndan sonra 27 Mayıs ihtilalinin yapıldığını, ardından 12 Eylül askeri darbesinin gerçekleştiğini belirtti. Padişahları sıralamaları istenen öğrencilerden biri ise, son padişah Vahdettin’in Kanuni Sultan Süleyman’dan önce tahta çıktığını yazdı.



Ay’a ayak basılması: 20 Temmuz 1969



Amaç, kendimizi sorgulamak



Kabapınar, “Amacımız öğretmen adaylarının eksikliğini ortaya koymak değil, bilakis tarih eğitimi ve öğrencilere verdiğimiz derslerle ilgili kendimizi sorgulamak” dedi.

