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Yaşam

Öğretmen adayları için umut

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos ayında yapılan öğretmen atamaları sonrasında boş kalan kadrolara Eylül ayı içinde atama yapacak.

03 Eylül 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2008-2 atama döneminde KPSSP10 puanına göre ilk defa kadrolu öğretmenliğe atanmış olanlardan, yasal süre içinde göreve başlamayanlar ile birinci öncelikli atananlardan pedagojik formasyon belgesi bulunmadığından atamaları iptal edilenlerin yerine atama yapma kararı aldı. Ağustos atamasına başvuruda bulunmuş ve başvurusu onaylanmış olan adaylar değerlendirilecek. Yasal sürede göreve başlamayanların Güneydoğu'daki bazı okullarda olduğu belirtilirken, atananlardan bazılarının pedagojik formasyon belgesi bulunmadığından iptal edildiği kaydedildi

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