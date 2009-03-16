Öğretmen adayları için son gün

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 6 bin 500 kadroya yapacağı sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün sona erecek.



MEB, resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009-1 atama döneminde 25 Şubatta sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe atananlardan boşalan 6 bin 500 pozisyona sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.



Bakanlık, 33 alandan 2007 ve 2008 KPSS 10 puan üstünlüğü esasına göre ilk defa görevlendirme biçimiyle sözleşmeli öğretmen atayacak.



Adaylar, “http://personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacak “2009-1 Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu”nda belirtilen şartlara göre, bugün internet aracılığıyla başvurabilecek.



Başvurular, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmiyet kazanacak. Başvurularda hiçbir gerekçe ile ücret alınmayacak.



Atamalar 19 Martta bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.



Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracakların görevlendirilecekleri alanlar, taban puanları ve kontenjanları şöyle:



“Beden Eğitimi: 70-126, Bilişim Teknolojileri: 60-212, Biyoloji: 80-96, Coğrafya: 70-166, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 60-52, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 50-209, Elektrik Elektronik Teknolojisi 1: 75-37, Felsefe: 75-65, Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi: 85-380, Giyim Üretim Teknolojisi: 80-5, Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 50-5, İHL Meslek Dersleri: 50-30, İHL Meslek Dersleri Arapça: 50-7, İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 80-354, İngilizce: 65-786, İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 60-5, Kimya: 80-51, Matematik: 80-288, Muhasebe ve Finansman: 80-17, Müzik: 50-83, Okul Öncesi Öğretmenliği: 70-404, Rehber Öğretmen: 50-307, Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar: 65-55, Sağlık Bilgisi: 60-1, Sınıf öğretmenliği: 70-1545, Sosyal Bilgiler: 80-190, Tarih: 80-120, Teknoloji ve Tasarım: 50-91, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme: 75-4, Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı: 60-424, Türkçe: 80-291, Yiyecek İçecek Hizmetleri: 70-3, Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 50-91.”

