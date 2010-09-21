Öğretmen adayları artık KPSS'ye girmeyecek

T24 - Öğretmen alımlarındaki yeterlilik sınavını ÖSYM değil, MEB yapacak. MEB’in sınavı öğretmen adaylarının lisans eğitimi aldığı alanlarda olacak...



Kopya skandalı çıkan 10-11 Temmuz’daki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen alımında yeni yöntem için düğmeye bastı. Star Gazetesi'nde yer alan habere göre Meclis açıldıktan sonra yasa değişikliği ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projeye göre, her öğretmen adayı sadece kendi alanından sınava alınacak. Öğretmen alımlarındaki yeterlilik sınavını ÖSYM değil, MEB yapacak. Bakanlığın yapacağı sınav KPSS gibi tüm derslerde değil, adayların lisans eğitimi aldığı alanda olacak. Örneğin resim öğretmenliği için resim alanında, matematik öğretmenliği için Matematik alanında olmak üzere 84 alanda sınav yapılacak. Türkçe öğretmeni olmak isteyen bir aday, bu alanda lisans eğitimin tamamladıktan sonra gireceği yeterlilik sınavında, Matematik, Fizik soruları çözmek zorunda kalmayacak. Sadece Türkçe soruları ile yeterliliği ölçülecek.

EĞİTEK altyapısı geliştirilecek



Bu sınavları hazırlamak için, Bakanlık tarafından halen açık lise sınavlarını yapan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (EĞİTEK) altyapısı geliştirilecek. EĞİTEK’e yeni kadro veteknolojitakviyesi yapılacak. Öğretmen adaylarının gireceği son KPSS iptal edilen Eğitim Bilimleri sınavı olacak. Böylece en erken Aralık ayında atanması mümkün olan 30 bin öğretmen ataması KPSS ile yapılan son atama olacak. Bu sınavı da MEB’in yapması görüşü ağırlık kazandı.



ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’ın dünkü görüşmedeYÖKBaşkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’a bu yönde görüş bildirdiği öğrenildi. Adı ‘Öğretmenlik Yeterlilik Sınavı’ olarak planlanan sınavın ilkinin ise 2011 yılında yapılması planlanıyor.



