Öğretmen adayları anlatıyor: 80 sorudan 78’ini doğru yapıp ODTÜ'ye girdim, şimdi mülakata takılıyorum

Atama bekleyen 1 milyon öğretmen adayına karşın Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyacı 100 bin olarak açıkladı. Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, öğretmen adayları, üniversitelere ihtiyaca göre öğrenci alınması gerektiğini söylerken “Atanmayacaksa neden öğrenci alınıyor” diye soruyorlar. Bir de KPSS’de başarılı olup, mülakatta geçememekten şikâyetçiler.

"80 sorudan 78’ini

doğru yapıp ODTÜ'ye girdim"

Orhan Aydın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği): Üniversite sınavında 80 sorudan 78 doğru yapıp ODTÜ’ye girdim. Üniversiteyi, hazırlığı atlayarak 3.12 ortalamayla bitirdim. KPSS alan sınavında 50 soruda 46 doğru yapıp, 78.88 puan aldım ve 13 bin 500 İngilizce öğretmeni arasında 644’üncü oldum. Ekimde atanan 1555 kişi arasındaydım. Ancak mülakatta puanım 41.99’a düşürüldü. Mülakatta 60’ın altına düşünce tercih şansınız da kalmıyor. 2016’da getirilen mülakat uygulaması büyük haksızlıklara sebep oldu. Kalkmasını istiyoruz.

"Üniversiteye alırken mülakat yapsınlar"

Gizem Çınar (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği): KPSS’ye geçen yıl dershaneye giderek hazırlandım, 85’e yakın puan aldım. Alan sınavıyla birlikte 78.5 oldu puanım. 15 bin atamada 4 bin 300 sınıf öğretmeni alınacaktı. Ben 3 bindeydim. Mülakata girdim, puanım 83’e çıktı. Ama sıralama dışında kaldım. Bu puanlar kime, neye göre belirleniyor? Formasyona karşıyım. 4 sene eğitim alarak, öğretmenlikten mezun oluyorum. Başkası bir sene okuyup öğretmen olabiliyor. Kısıtlamaya gidilmeli. Atanmayacaksa neden öğrenci alınıyor? Mülakat eğitim fakültesine girmeden yapılabilir.

"Baştan söylense bu okullara gitmezdik"

Ayşe Fidan (Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü): Formasyon aldım. 3.5 ortalamayla mezun oldum. KPSS’den de 87 aldım. Alan sınavında 50 sorudan 43 netim vardı. Bölümden 286 kişi aldılar. 141’inci sıradaydım, atanıyordum. Mülakatla puanım 71’e düştü, atanamadım. 5 yıl eğitim aldım, 10 dakikada öğretmenliğim ölçülemez. Mülakat kaldırılmalı. 96 bin öğretmen açığı var denildi. Bu açığı kapatsınlar. Fen edebiyatlara formasyon hakkı verildi, biz de aldık. Başta formasyon verilmeyecek denilseydi, o okullara gitmezdik.

Aslıhan Aydın (İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü): Bu bölüme, formasyon alabiliriz diye girdik. Zor bir bölüm. Formasyonu alırken bile zorlandık. Senelerdir ders çalışıp atanmaya uğraşıyoruz. En yüksek puanla atanan bölüm bizimkisi. 2023’e kadar atama olmaması çok kötü. Bu üniversiteye girmeden söylenmeliydi. Bilseydim okumazdım.

"Ailelerimizin de hayalleri yıılıyor"

İlker Akpınar (Çukurova Üniversitesi Resim Öğretmenliği): 4 yıldır atanmayı bekliyorum. Öğretmenlik hayalimdi. KPSS’den 70 aldım. Mülakat olmasaydı atanıyordum. Diploma verdiler, üzerinde “öğretmen” yazıyor. Ancak 10-15 dakikalık bir mülakattan sonra “Öğretmen olamazsın” dediler. Atamaların KPSS puanına göre olmasını istiyoruz. Mülakat yapılacaksa da branş bazında olsun. Üniversiteye, atanacak kadar öğrenci alınmalı. Sadece bizim değil, ailemizin, çevremizdekilerin hayalleri de gidiyor.

Zerrin Özdemir (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): Öğretmenlikten başka hayalim olmadı. KPSS’den 74.16, mülakattan 79.33 puan aldım. 1475 kişi aldılar bizim bölümden. Sıralamadaydım. Mülakatta o kişilerin kendi vicdanına kalmış bir durum oldu. Benim nasıl okuduğumu bilmiyorlar, 5 sene emek verdim, KPSS’ye çalıştım. 2 yıldır atanamadım. Mülakatta adil davranılmasını istiyoruz.