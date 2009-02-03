Öğretmen adayları 6 Şubat'ta MEB önünde toplanacak

Atama bekleyen 200 bine yakın öğretmen adayının Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapmayı planladığı dev mitingin tarihi belirlendi. YÖK, Hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi partilerin protesto edileceği miting 6 Şubat 2009 tarihinde yapılacak.



Sayıları 200 bini bulan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde 6 Şubat 2009 tarihinde dev miting yapmaya hazırlanıyor. "Kamudan Haber" isimli haber sitesi tarafından başlatılan ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada, 200 bine yakın öğretmen adayının mitingte “sorunlara çözüm üretemeyen” YÖK, Hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı ve “öğretmen adaylarının sesine kulak vermeyen” siyasi partileri protesto edeceği belirtildi.



'Öğretmenlerin hayalleriyle oynayanlara karşı eylem'



Açıklamada, “Amacımız, eğitim fakültelerinde yetiştirdikleri öğretmenleri, tekrardan sınava sokan, öğretmen arkadaşlarımızın hayalleriyle oynayan bu zihniyete karşı çıkmaktır” denildi.



200 bine yakın işsiz öğretmen adayının yanı sıra öğretmen olarak çalışanlar; sözleşmeli öğretmenler, ücretli öğretmenler ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin de katılacağı belirtilen açıklamada, miting organizasyonunun, Bağımsız Eğitimciler Sendikası Başkanı Gürkan Avcı tarafından yapılacağı bildirildi.



