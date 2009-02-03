T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmen adayları 6 Şubat'ta MEB önünde toplanacak

200 bine yakın öğretmen adayının Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapmayı planladığı dev miting 6 Şubat’ta gerçekleşecek.

03 Şubat 2009 02:00

Atama bekleyen 200 bine yakın öğretmen adayının Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapmayı planladığı dev mitingin tarihi belirlendi. YÖK, Hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi partilerin protesto edileceği miting 6 Şubat 2009 tarihinde yapılacak.

Sayıları 200 bini bulan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde 6 Şubat 2009 tarihinde dev miting yapmaya hazırlanıyor. "Kamudan Haber" isimli haber sitesi tarafından başlatılan ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada, 200 bine yakın öğretmen adayının mitingte “sorunlara çözüm üretemeyen” YÖK, Hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı ve “öğretmen adaylarının sesine kulak vermeyen” siyasi partileri protesto edeceği belirtildi.

'Öğretmenlerin hayalleriyle oynayanlara karşı eylem'

Açıklamada, “Amacımız, eğitim fakültelerinde yetiştirdikleri öğretmenleri, tekrardan sınava sokan, öğretmen arkadaşlarımızın hayalleriyle oynayan bu zihniyete karşı çıkmaktır” denildi.

200 bine yakın işsiz öğretmen adayının yanı sıra öğretmen olarak çalışanlar; sözleşmeli öğretmenler, ücretli öğretmenler ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin de katılacağı belirtilen açıklamada, miting organizasyonunun, Bağımsız Eğitimciler Sendikası Başkanı Gürkan Avcı tarafından yapılacağı bildirildi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24