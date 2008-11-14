‘Öğretmen açığını hesaplayamayız’

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığının 140 bin olduğu yönünde bir açıklama yapılmadığını bildirerek, "Rakamın telaffuz edilmesi esas itibariyle mümkün olamamaktadır" savunmasında bulundu.



Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü'nün "öğretmenin gözü kulağı" sloganı ile yayın yapan www.memuruz.net isimli portala yaptığı "140 bin öğretmen açığı var" açıklamasını yapmanın resmi anlamda mümkün olmadığı iddia etti.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, öğretmen ihtiyacının her öğretim yılında alan bazında ders yükü esas alınarak dönemler itibariyle belirlendiği belirtilerek, "Bu planlamalarda artan öğrenci sayısı, okul sayısı, derslik sayısı, sistemden çıkan öğretmen sayısı gibi değişkenler belirleyici olmaktadır. Bu değişkenlere bağlı olarak ders yükü üzerinden öğretmen ihtiyacı her atama döneminde yeniden belirlenmektedir. Bu durum karşısında rakamın telaffuz edilmesi esas itibariyle mümkün olamamaktadır" savunmasında bulunuldu.

