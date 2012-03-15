Öğretmen açığında Türkiye ilk sırada

T24 - Merkezi Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, kalifiye öğretmen açığı konusunda Türkiye üye ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

OECD raporuna göre, üye ülkelerden Lüksemburg, Almanya, Çin ve Hollanda’da ise on okuldan üçünde öğretmen açığı var.

OECD ülkeleri içinde beş okuldan birisinde okul müdürü, matematik ve bilim öğretmenleri eksikliği bulunmasının eğitime ciddi darbe vurduğu belirtilen raporda, kalifiye öğretmen açığı yaşayan üye ülke hükümetlerinin, yetenekli mezunlar için mesleği daha cazip kılıcı önlemler alması gerektiği uyarısı yapıldı.

Sosyal statü açısından diğer mesleklere oranla Finlandiya’nın öğretmenlere en yüksek seviyeyi verdiği ifade edilen raporda, bu ülkede öğretmenlerin büyük bir özerklik içinde olduğu bildirildi.

Raporda, öğretmenlerin kariyerleri boyunca yeteneklerini geliştirmelerinin ve bunun için gerekli fırsatları sunmanın da önemine vurgu yapıldı.