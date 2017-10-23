Öğretim üyesinin cinsiyet sorusu işten çıkarma çağrısına yol açtı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – New York Geneseo Devlet Üniversitesi öğretim görevlisi David Sorbello’nun derste sorduğu, ‘Kadın mı Travesti mi?’ sorusu, Sorbello’nun görevine son verilmesi için bir imza kampanyasına yol açtı.

Cinsiyet, cinsellik ve cinsel kimlik konulu derste, öğrencilerine ikişerli gruplar halinde fotoğraflar gösteren ve fotoğraftakilerin kadın mı yoksa trans bireyler mi olduğunu soran Sorbello’nun, öğrencilerine dersin yarı şaka yarı çift biçimlilik olduğunu söylediği, Sorbello\'nun öğrencilerinden Jessica Friedman tarafından bir sosyal paylaşım sitesinde iddia edildi.

Sorbello’nun sorusu, 150’den fazla kez imzalanan bir işten çıkarma dilekçesine yol açarken, Geneseo Üniversitesi Rektörü Denise Battles bir inceleme yapılacağı sözünü verdi ve nasıl bir aksiyon alınacağına karar verileceğini söyledi.