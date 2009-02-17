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Yaşam

Öğretim üyesine facebook cezası

Denizli'de, meslektaşının adını kullanarak 'Facebook'ta sayfa açtığı iddiasıyla yargılanan öğretim üyesine, 5 ay hapis cezası verildi.

17 Şubat 2009 02:00

Denizli'de, başka bir öğretim üyesinin adını kullanarak "Facebook"ta sayfa açtığı iddiasıyla yargılanan öğretim üyesine, 5 ay hapis cezası verildi.

Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saadettin Sarı, adına açılan sayfa nedeniyle şikâyetçi olan aynı üniversiten Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Safi Avcı katıldı.

Suçlamaları reddeden Saadettin Sarı, kablosuz internet bağlantısı kullandığını belirterek, "Evimin çevresinde oturan ve kablosuz bağlantıyı görebilen bir bilgisayar kullanıcısı, bu olayı gerçekleştirmiş olabilir. Bu iftiradan başka bir şey değil" dedi.

Böyle bir olayla gündeme gelmelerinin kendi adına üzüntü verici olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sarı, konuyla ilgili basında yer alan haberlerin de yıpratıcı olduğunu kaydetti.

Yargılama sonunda sanığın, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu işlediği kanaatine varan mahkeme, Doç. Dr. Sarı'yı 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sarı'nın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, indirime giderek hapis cezasını 5 aya indirdi.

Sarı, duruşmanın ardından kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek, kararı temyiz edeceğini bildirdi.

2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu

PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-İş Eğitimi Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Safi Avcı, kendi adına internetteki sosyal paylaşım sitesi "Facebook"ta sayfa açıldığı gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan teknik araştırmada, internet portalındaki işlemin, aynı bölümün öğretim üyelerinden Doç. Dr. Saadettin Sarı'nın bilgisayarından yapıldığı belirlenmişti.

Sarı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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