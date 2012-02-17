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Yaşam

Öğretim üyesine çocuk pornosu cezası

Interpol tarafından oluşturulan Alman Siber Suçlar ekibi Türkiye'deki bir öğretim görevlisinin çocukların uygunsuz görüntülerini kaydettiğini belirledi...

17 Şubat 2012 17:47

 

T24 - Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi 65 yaşındaki Yrd. Doç. Dr. A.A.V., 'çocuk pornosu bulundurmak' suçundan, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
 
Çocuk pornosunun yaygınlaşmasının önüne geçebilmek için Interpol tarafından oluşturulan birimin kapsamlı çalışması sonucu harekete geçen Alman Siber Suçlar ekibinin yaklaşık 1 yıl önce ’çocuğun cinsel istismarı ve çocuk pornografisi’ ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturma sırasında, Türkiye’den de bir abonenin, çocukların uygunsuz görüntüleri ve videolarına erişim sağlayarak indirdiğini belirledi. Alman polisi, IP numarısı belirlenen bilgisayardan indirilen görüntülerin bir bölümünü, CD kaydı ile Trabzon Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Savcılığın araştırması sonucu IP numarası verilen bilgisayarın, KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. A.A.V.’ye ait olduğu belirlendi. Bu kişinin evine yapılan baskında el konulan bilgisayarında çok sayıda çocuk pornosu kaydı çıktı.  
 
Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. A.V.V. hakkında ’çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları bulundurmak, depolamak ve başkalarının kullanıma sunmak’ suçlamasıyla Trabzon 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
 
Dava, geçen çarşamba günü sonuçlandı. Savunmasında görüntüleri indirdiğini kabul eden, ancak bunun suç olduğunu bilmediğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. A.A.V., görüntüleri başkalarına vermek ve satmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, pişman olduğunu söyledi. Sanığa önce 2 yıl 5 gün hapis cezası veren mahkeme, daha sonra indirime giderek cezayı 1 yıl 8 ay 4 gün hapis olarak belirledi, hükmün geri bırakılmasına karar vererek cezayı erteledi. Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. A.A.V.’nin, emeklilik işlemlerini de başlattığı öğrenildi.  
 
 
 

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