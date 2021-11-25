Öğretim üyesinden "Geçinemiyoruz" eylemcilerine hakaret: "İt, çakal soyları", "vatan hainleri"...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, döviz kuru artışlarının ekonomik etkilerini “Geçinemiyoruz” diyerek protesto eden vatandaşlara sosyal medya hesabından ağır hakaretler etti.

Protestolar sırasında atılan "Hükümet istifa!" sloganına tepki gösteren Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Ne demek 'sokaklara inelim!', 'Hükümet istifa!'... Siz kimsiniz lan? Kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin tokadını en ağır bir şekilde yiyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Protestolara katılanlara "çakal soyları", "it soyları" gibi hakaretler eden Kaya, eylemlere katılanları ayrıca "vatan haini" dedi.