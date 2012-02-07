Öğretim üyesinden ‘antipatik’ yorumuna suç duyurusu!

T24 - Öğrencilerin e-sözlüklerde hocalarıyla ilgili yazdığı eleştirilere yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi. Bilgi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu, Santral Sözlük'te yapılan "antipatik adam" yorumu, silinmezse suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



HaberVS'den Hüseyin Aldemir'in haberine göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu, Santral Sözlük’te kendisi için yapılan “antipatik adam” yorumunun silinmemesi halinde suç duyurusunda bulunacağını uyarısı yaptı.



Bertan Tokuzlu moderatör paneline gönderdiği iki şikayet mesajında, bir sözlük yazarı tarafından kendisi için yapılan “mavi tulumlu tesisatçı” ve “çok antipatik adam” yorumlarının saygınlığına gölge düşürdüğünü ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) hakaret şuçunu düzenleyen hükmü (125. madde) gereği şuç teşkil ettiği uyarısında bulundu. Tokuzlu bu ifadelerin 8 Şubat’a kadar silinmemesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.



Santral Sözlük yönetimi bu uyarıyı dikkate alarak “mavi tulumlu tesisatçı” yorumunu siteden çıkardı; “antipatik adam” yorumuna ise müdahale etmedi.



“Konunun tartışmaya açılmasına pek sıcak bakmıyor, sorunu hocamızla kendi aramızda, iyi niyet çerçevesinde çözmeyi yeğliyorduk” diyen sitenin kurucusu, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Serdar Cevher konunun sanal alemdeki diğer platformlara da yansıması üzerine HaberVs’nin görüşme talebini kabul etti ve şu açıklamada bulundu:





'Yazılan girdiyi kaldırmayacağız'



“Şahsi kanaatimce Sayın Tokuzlu’nun şikayet ettiği iki girdide de hakaret unsuru yoktu. Ancak içlerinden birinin [mavi tulumlu tesisatçı] her ne kadar hakaret içermese de hoş olmayan ifadeler taşıması ve karşı tarafın üzülmesine sebep olabilecek olması nedeniyle, bir yandan da iyi niyetimizin göstergesi olması amacıyla silinmesinin uygun olacağına kanaat getirdim ve hemen bu girdiyi silerek Sayın Tokuzlu’ya konu hakkında bilgi verdim.



“Öte yandan ikinci girdinin niçin şikayet edildiğini anlamıyorum. Birinin, bir diğeri hakkında ‘antipatik’ yazmasının suç olup olmadığını, böylesi bir davranışın suç olarak değerlendirilmesinin doğru olup olmadığını gerçekten merak ediyoruz. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Mikael Boz’un fakülte dekanı hakkında Ekşi Sözlük’te yazdıkları nedeniyle başına gelenler ortada. Bu nedenle herhangi bir adım atmadan önce ‘aman başımıza bir iş gelmesin’ psikolojisiyle hareket etmek kaçınılmaz oluyor. Ancak bu psikolojiyle hareket etmek de, bir noktadan sonra yazarların ifade özgürlüğünün sınırlarının keyfi olarak daraltılması anlamına geliyor. Yazılan girdiyi hukuksal dayanağı olmayan sebeplerle kaldırmayacağız.”





Tokuzlu: İşimizi gereği gibi yapamamışız



HaberVs’nin görüşme talebini e-posta mesajıyla yanıtlayan ve şehir dışında olduğunu belirten Lami Bertan Tokuzlu Santral Sözlük’e yaptığı başvuruyu doğruluyor:



“İki ayrı giriş söz konusuydu. Bunlardan birisini sildiler. Ama silinmiş olması suçun işlenmedigi anlamına gelmiyor. Site yönetimi, aynı kişinin yolladığı ilk mesajı silmemekte ısrar ediyor. Çarşamba akşamı döndüğümde hâlâ silinmemiş olursa savcılığa gidecegim. Hukuk öğrencilerinin dahi, insan onuru konusunda bu kadar duyarsız olmasını son derece düşündürücü buluyorum. İşimizi gereği gibi yapamamışız.”









