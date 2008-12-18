Öğretim üyelerinin 'facebook davası'

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi’nde Doç. Dr. Sadettin Sarı hakkında, Yrd. Doç. Dr. Safi Avcı adına Facebook’da arkadaş grubu kurduğu iddiasıyla dava açıldı.



Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı'nı karıştıran olay, bölümde okuyan bazı öğrencilerin Yrd. Doç. Dr. Safi Avcı'ya, "Hocam, Facebook'ta arkadaşlık davetinizi kabul ettim" demesi üzerine ortaya çıktı. Facebook'a üye olmadığını söyleyen Avcı, siteye girip fotoğrafı kullanılarak adına açılan sayfayı görünce şoke oldu. Sayfada çoğunluğu kız olan 170'den fazla kişinin arkadaş olarak eklendiğini, bunlara resim ve arkadaşlık davetleri gönderildiğini belirleyen Avcı, suç duyurusunda bulundu. IP araştırması sonucu, Facebook'taki Avcı adına yapılan işlemlerin aynı bölümün öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sadettin Sarı'nın evindeki modemden yapıldığı tespit edildi. İki yıla kadar hapsi istenen Sarı ise suçlamaları kabul etmedi ve kullandığı kablosuz internet bağlantısına başkasının girmiş olabileceğini söyledi.

