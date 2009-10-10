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Yaşam

Öğretim görevlisinin sır ölümü

Polis öğretim görevlisini evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü buldu, yanında da bir mektup vardı.

10 Ekim 2009 03:00

Polis öğretim görevlisini evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü buldu, yanında da bir mektup vardı.

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan 57 yaşındaki Ali Kaya Alpuruk, İstanbul Erenköy’deki evinde ölü bulundu.

Kaya Alpuruk'un yanında bir de intihar mektubu bulundu. Ancak polis, Ali Kaya Alpuruk’un, kafasına poşet geçirilmiş olması yüzünden cinayet ihtimalini de araştırıyor. Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Kaya Alpuruk'nın (57) oturduğu, Ethem Efendi Caddesi, Hamam Sokak No: 69’daki evinden kötü kokular geldi. Bunun üzerine Ali Kaya Alpuruk'un komşuları polise haber verdi. Polis, öğlen saatlerinde Ali Kaya Alpuruk'un 14 ay önce taşındığı ve tek başına yaşadığı giriş kattaki evin kapısını çilingir ile açtırdı. İçeri giren polis, yatak odasında Ali Kaya Alpuruk’un cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin yaptığı ilk incelemere göre Ali Kaya Alpuruk’un 5 gün önce öldüğü sanılıyor. Evde, "Cenazemi, Erenköy Galip Paşa Cami’inde, kızım, dostlarım ve arkadaşlarım birlikte kılın. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Bu resimleri, TV ve piyanomu Doğuş Üniversitesi’ndeki Mimarlık Bölümü’ne hediye ediyorum. Beni annemin yanına gömün" yazılı not bulundu. Polis bir kız çocuğu bulunan Ali Kaya Alpuruk’un yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı incelemeden sonra Ali Kaya Alpuruk'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Savcılık da kafasına poşet geçirilmiş olan Ali Kaya Alpuruk’un öldürülmüş olma ihtimalinin araştırılması için soruşturma başlattı.

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