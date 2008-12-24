Öğretim görevlisine dedikodu kurşunu

Şanlıurfa’da bir kadın, hakkında dedikodu çıkardığını öne sürdüğü Harran Üniversitesi öğretim görevlilerinden Dr. Hasan Almaz’a (46) tabancayla vurarak öldürdü.



Olay, akşam saatlerinde Tılfındır Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Ulubatlı Mahallesi’nde oturan Leyla Yücel (35), aynı mahallede bulunan ve sık gittiği Abdülkadir Karahan Kütüphanesi'nde Dr. Hasan Almaz ile tanıştı. Yücel, hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği Almaz’ı konuşmak üzere Tılfındır Parkı’na çağırdı. Saat 17.00 sıralarında parkta buluşan ikili arasında tartışma yaşandı.



Sinirlenen 3 çocuk annesi Yücel, üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Dr. Almaz’a 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Almaz, çağrılan ambulansla götürüldüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Mutlu ile çok sayıda öğretim görevlisi de hastaneye geldi.

Olay sonrası kaçmaya çalışan katil zanlısı Yücel, parka yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Bediüzzaman Mezarlığı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.



Katil zanlısı kadının, polisteki ilk ifadesinde, Almaz ile kütüphanede tanıştıklarını belirterek, “Bana ilgi duyuyordu. Bunu anlayınca kendisinden uzaklaştım. Uzaklaşınca hakkımda dedikodu çıkarmış. Bugün eşimin bana saklamam için verdiği ruhsatsız tabancayı alıp Hasan Almaz’ı konuşmak üzere Tılfındır Parkı'na çağırdım. Orada da bana ağza alınmayacak hakaretler edince dayanamayıp vurdum” dediği öğrenildi. Yücel'in, öldürülen Dr. Almaz'ın eski öğrencisi olduğunu iddiaları ise doğrulanamadı.

