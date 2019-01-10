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Öğretim görevlisi, futbol maçında kalp krizinden öldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ Munzur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Cemal Diribaş (46) arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

10 Ocak 2019 15:11

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ Munzur Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi Cemal Diribaş (46) arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu\'nda Büro Yönetimi Bölümü\'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Cemal Diribaş dün saat 22.00 sularında Atatürk Mahallesi\'nde bulunan bir halı sahada arkadaşları ile futbol maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının ilk müdahaleyi yapmasından sonra olay yerine çağrılan acil servis görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Diribaş, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste kalp masayı yapılan Diribaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 1 kız çocuğu babası Diribaş\'ın ölümüyle Munzur Üniversitesi yasa boğuldu.
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