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Öğretim görevlisi FETÖ'dan tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi Ö

18 Ocak 2019 15:51

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç. tutuklandı. 
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ö.F.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede sulh ceza hakimliğince \'FETÖ/PDY\'ye üye olma\' suçundan tutuklandı.

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