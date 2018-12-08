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Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Önder Çivril (50), kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplerin kapısını kırılarak girdikleri evinde ölü bulundu

08 Aralık 2018 00:00

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Önder Çivril (50), kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplerin kapısını kırılarak girdikleri evinde ölü bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Önder Çivril\'in, bugün derse girmemesi üzerine, öğrencileri okul yönetimine haber verdi. Okuldaki yöneticiler, Çivril’e cep telefonundan ulaşmaya çalıştı ancak Çivril telefonunu açmayınca durum yakınlarına bildirildi. Yakınları da Önder Çivril\'den haber alamayınca, polise haber verdi. Çivril\'in evine giderek kapıyı çalan polis ve itfaiye ekipleri, cevap alamayınca kapıyı kırdı. İçeri giren ekipler, banyoda Çivril’in cesediyle karşılaştı.
Çivril\'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Çivril’in ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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