Öğretim görevlisi, 17 yaşındaki kızı 50 bin TL'ye satın aldı!

Ankara ’da sosyal paylaşım sitelerinden irtibat kurdukları yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye ’ye getirip fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Çetenin, 17 yaşındaki Ş.E.’yi ise ’lise öğrencisi istiyorum’ diye sipariş veren emekli öğretim üyesi 66 yaşındaki Aydın D.’ye 50 bin TL’ye sattığı öne sürüldü.

Ankara Çankaya’da taksiye binen Türkmenistan uyruklu T.K., ’Beni kaçırdılar, tehdit edip fuhuş yaptırıyorlar, beni öldürecekler ne olur kurtarın’ diyerek taksi şoföründen yardım istedi. Bunun üzerine taksi şoförü T.K.’yı Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. T.K.’nın ifadesi doğrultusunda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takibiyle Dursun U. (45) elebaşılığındaki bir şebekenin Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu kadınlarla sosyal paylaşım siteleri üzerinden ulaşarak, ’çocuk bakıcılığı işi’ vaadiyle kandırıp Ankara ’ya getirerek fuhuşa zorladıkları belirlendi. Yapılan teknik takibin ardından çetenin, getirdiği kadınları Etimesgut, Çankaya ve Keçiören İlçeleri’nde kiraladıkları evlere hapsedip, pasaportlarına da el koyarak silah tehtidiyle pazarlandıkları tespit edildi.

Öğretim görevlisiyle pazarlık sonları oldu

Savcılık kararıyla şüphelilerin telefonlarını dinlemeye alan polis ekipleri, geçen hafta yapılan bir pazarlığı ortaya çıkarttı. Emekli öğretim üyesi Aydın D. çete ile bağlantıya geçerek, ’lise öğrencisi istiyorum’ diyerek sipariş verdi. Bunun üzerine çete, annesi babası ayrılmış Türk vatandaşı 17 yaşındaki Ş.E.’yi 50 bin liraya Aydın D.’ye sattı. Pazarlığın bitmesinin ardından polis ekipleri operasyon başlattı.

30 adrese baskın

17 yaşındaki Ş.E.’yi satın alan Aydın D.’nin Çankaya İlçesi’ndeki evinin de bulunduğu 30 ayrı noktaya eşzamanlı operasyon gerçekleştiren polis ekibi, 27 kişiyi gözaltına aldı. İçinde saklanılması için bölmeler oluşturulan evlere yapılan baskında 9 yabancı uyruklu kadın ve 17 yaşındaki Ş.E. kurtarıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, 104 gram kokain, 46 adet ekstacy hap, video kayıt sistemleri ve gizli kameralar ele geçirildi.

Masaj salonlarından şantaj görüntülerini çekmişler

Çetenin, Ankara ’nın en lüks semlerinde masaj salonları açıp buralarda da fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Fuhuş çetesinin, masaj salonlarında kadınlarla birlikte olan kişilerin yerleştirilen gizli kameralarla görüntülerini çektikleri ve daha sonra da bu görüntüleri şantaj amaçlı kullandıkları öne sürüldü. Polis ekipleri, çetenin uygunsuz görüntülerini çektiği ve şantajla para aldığı aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 79 kişinin de bilgisine de başvurdu.

Emniyet’teki sorgulaması tamamlanan 27 kişiden 10’u serbest bırakılırken, aralarında çete elebaşı olduğu öne sürülen Dursun U. ile Ş.E.’yi 50 bin liraya satın aldığı iddia edilen Aydın D.’nin de bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi. 9 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edilirken, Ş.E. Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi.