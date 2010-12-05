-ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN ÖĞRENCİLERE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 2008-2009 eğitim öğretim yılındaki açılış töreninde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle haklarında 1 yıl 3'er aylık hapis cezası verilen ve bu cezaları ertelenen 18 öğrenci için İTÜ öğretim elemanları tarafından başlatılan imza kampanyasına okulun 78 öğretim elemanı imza attı. Yapılan yazılı açıklamada, imza kampanyasının tamamlandığı bildirildi. Düşünce üretimi ve ifadesinin demokratik bir hak ve yükümlülük olduğu belirtilen kampanya metninde şu görüşlere yer verildi: ''Bu hak, temelinde bağımsız ve özgür düşünce üretiminin yattığı üniversitede de olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu nedenle İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanları olarak, üniversiteye polis çağırılması, üniversite içinde polisin öğrencilere müdahale etmesi, öğrencilerin gözaltına alınması ve başlatılan adli süreç sonucunda hapis ve para cezasına çarptırılmasının, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu düşünüyoruz. Demokratik ilkeler gereği, vatandaşlık hak ve yükümlülüklerin asli bir öğesi sayılan toplantı, gösteri ve benzeri etkinliklerin bu şekilde tepki görmesi ve cezalandırılması, Anayasa'nın koruduğu ifade özgürlüğü ilkesine de aykırıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanları olarak bu husustaki tahammülsüzlüğün giderek artmakta olduğunu kaygıyla gözlemliyor ve bu etkinlikleri bir güvenlik tehdidi olarak algılayan yaklaşımı reddediyoruz. Yeni yetişen kuşakların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamı savunmayı görev bildiğimizi ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.''