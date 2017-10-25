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Yaşam

Öğrenmeyi hızlandıran saç bandı geliştirildi

ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun onayını bekleyen cihaz 2022 yılında yaygın olarak kullanılabilir

25 Ekim 2017 19:29

ABD İleri Savunma Araştırma Projeleri Kurumu DARPA'da kullanıldığında öğrenmeyi hızlandıran hızlandıran bir saç bandı geliştirdi.

Vatan gazetesinin haberine göre; Kanada McGill Üniversitesi ve HRL Laboratuvarı'nın da geliştirilmesine katkıda bulunduğu cihaz başa takılan bir bant şeklinde tasarlandı.

Başa takıldığında beynin bilişsel aktiviteleri ve hafızayı kontrol eden prefrontal korteks denilen kısmına bir akım gönderiyor. Gönderilen bu akım bu bölgedeki beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor ve öğrenme kapasitesini yüzde 40 oranında artırıyor.

Şu an ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun onayını bekleyen cihaz 2022 yılında yaygın olarak kullanılabilir. 

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