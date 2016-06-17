Öğrenimden dört saat sonra yapılan spor hafızaya faydalı

Araştırmalara göre, öğrenimden dört saat sonra yapılan yoğun fiziksel aktivite, öğrenilen bilgilerin hatırlanmasında faydalı oluyor.

Spor faaliyetinin beynin hafızayla ilgili bölümünde protein salınmasını sağladığı biliniyordu.

Ancak bu son araştırma sporun zamanlamasının da önemli olduğunu gösterdi.

Current Biology dergisinde yayımlanan, Hollandalı bilim insanlarının çalışması için 72 insan üzerinde deneyler yapıldı.

Buna göre bir şey öğrendikten birkaç saat sonra yapılan spor hemen dersin ardından yapılan spordan daha etkili.

Bir deneyde 40 dakikalık bir dersin ardından 72 kişi farklı gruplara ayrıldı.

Buna göre bir grup dersten hemen sonra spor yaparken, ikinci grup dört saat sonra spor yaptı, üçüncü grup ise hiçbir fiziksel faaliyette bulunmadı.

Spor faaliyeti olarak egzersiz bisikletinde 35 dakika yogun çalışma yapıldı.

İki gün sonra gruplar teste tutuldu ve ikinci grup hafıza sınavında en iyi performansı sergiledi.

Manyetik rezonans görüntülemesinde beynin hippocampus denilen öğrenme ve hafızayla ilgili bölümünde ikinci gruba ait beyin faaliyeti çok daha keskindi.

Fiziksel faaliyet yapan bedende üretilen dopamin ve norepinefrine gibi kimyasal bileşimlerin hafızayı güçlendirdiği düşünülüyor.

Hollanda'da Donders Beyin, Bilişsel ve Davranış Enstitüsü'nün baş araştırmacısı Guillen Fernandez "Sonuçlarımız bize zamanlı fiziksel egzersizin uzun vadeli hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor ve eğitim ile tıbbi alanda sporun potansiyelinin altını çiziyor" dedi.

Fernandez zayıf hafızaları güçlendirmek için sporun faydalı olduğunu da söyledi.

Ancak henüz neden sporun hafıza üzerinde bir kaç saat sonra daha fazla faydası olduğu açık değil.

Araştırma ekibi şimdi sporun zamanlamasının öğrenme ve hafıza üzerindeki etkisini çalışmayı planlıyor.