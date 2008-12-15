Öğrenim ve katkı kredisi sonuçları açıklandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), 2008-2009 eğitim-öğretim yılında burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencileri belirledi. Öğrenciler, taahhüt senetlerini 16-23 Aralık 2008 tarihleri arasında teslim edecekler.



YURTKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için başvuran öğrenciler sonuçları www.kyk.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek öğrenebilecekler.



Burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, burs ve kredi taahhüt senetlerini noterde tanzim ve tasdik ettirecekler. Bu işlemleri kolaylaştırmak için bu yıl ilk defa bu belgeler noterlerde elektronik ortamda gerçekleştirecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile noterlere başvuracaklar. Öğrenciler daha önce söz konusu senetleri okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarından alarak notere götürüp işlemlerini yapabiliyorlardı. Burs ve kredi taahhüt senetlerinin YURTKUR'a teslim süresi yarın başlayacak. Öğrenciler noterlere onaylatacakları belgeleri 23 Aralık mesai saati bitimine kadar YURTKUR'un bölge veya yurt müdürlüklerine teslim edecekler. Bölge veya yurt müdürlüğünde bulunmayan yerlerdeki öğrenciler "Cemal Gürsel Caddesi No:61 06590 Cebeci/ANKARA" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına postayla gönderebilecek veya elden ulaştıracak. Senetlerini belirtilen tarihler arasında teslim eden öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi ödemeleri 8 Ocak 2009 tarihinde Ziraat Bankası'nın ilgili şubelerinden yapılacak.

