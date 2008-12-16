'Öğrenim kredisi borçları yeniden yapılandırlsın'

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, öğrenim kredisi borçları için neden süre uzatımı, taksitlendirme ve peşin ödemelerde faiz affı gibi yeniden bir yapılandırma düşünülmediğini sordu.



Ağyüz, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in sözlü olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, öğrenimlerini, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan aldıkları krediyle tamamlayan, ancak iş bulamadıkları için borçlarını ödeyemeyen gençler ile ailelerinin, ekonomik kriz ortamında hacizle karşı karşıya kalmalarının acı bir gerçek olduğunu ifade etti.



Yaşar Ağyüz, şunları kaydetti:



''Kredi borcunu ödeyemeyen üniversite mezunu gençlerimize ve ailelerine 17 Aralık'a kadar tanınan süre içinde çok önemli bir bölümü faiz olan 5 bin 100 YTL'lik borç için haciz uygulanmasını bu ortamda doğru buluyor musunuz? Vergi barışı, vergi affı, vergi borçlarının taksitlendirilmelerinin Maliye Bakanlığınca periyodik dilimler halinde TBMM gündemine getirildiği ve yasal düzenlemelerin yapıldığı bir gerçek iken, kredi borcu için neden süre uzatımı, taksitlendirme ve peşin ödemelerde faiz affı gibi yeniden bir yapılandırma düşünülmemektedir?''

