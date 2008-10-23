Öğrenim kredilerine yüzde 12.5 zam

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisi ve bursların 160 YTL'den 180 YTL'ye çıkarılacağını açıkladı.



Bakan Çelik, öğrenim kredisi ile bursların 2009 yılı için yüzde 12,5 artırılacağını kaydetti. Halen 760 bin öğrenci Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (Yurtkur) kredi veya burs alıyor. Bu yıl için 73 bin civarında öğrenciye burs, 175 bin civarında öğrenciye de kredi verilmesi planlanıyor. Öğrencilerin üniversitelerin açıldığı ilk ay Yurtkur yurtlarına akın ettiğini belirten Çelik, "İlk aylarda yurt kapasiteleri yüzde 120'e çıkıyor; ama sonraki aylarda öğrenciler çevreyi tanıdıkları için yurttan ayrılıp arkadaşlarıyla ev tutuyor. Kapasite yüzde 75-80 civarına düşüyor." dedi.



