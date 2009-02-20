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Yaşam

Öğrenim kredileri için yasa teklifi

DSP İstanbul Milletvekili Mert, öğrenim kredilerinin eşit taksitle ödenmesi amacıyla yasa teklifi hazırladı.

20 Şubat 2009 02:00

DSP İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert, üniversite öğrencilerinin, öğrenim kredilerinin geri ödemesine mezun olduktan 2 yıl sonra başlanması ve kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler ve eşit taksitle ödemesi amacıyla yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda değişiklik yapılmasını içeriyor. Buna göre, öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal süresinin bitiminden itibaren 2 yıl sonra (öğrencinin lisanüstü eğitim yapması halinde 3 yıl) başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler ve eşit taksitle ödeyecek.

Borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilk defa ilişkilendirildiğinin tespitine kadar, ilgilinin talebi halinde borcunu ödemesi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle kurum tarafından uzatılabilecek.

Kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye ve aldığı kredinin tamamının normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıl içinde ödeyenlerin, borç miktarından indirim yapmaya Kurum Yönetim Kurulu karar verecek.

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